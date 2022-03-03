وفدا روسيا وأوكرانيا يتصافحان قبيل انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أفادت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية، اليوم الخميس، بأن الجولة الثانية من المحادثات بين كييف وموسكو انطلقت في بيلاروس.

وأظهر مقطع فيديو أن أعضاء الفريقين تصافحوا لدى وصولهم إلى طاولة التفاوض.

Члены российской и украинской делегаций на переговорах пожали друг другу руки pic.twitter.com/rYLo7qcEij — РИА Новости (@rianru) March 3, 2022

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