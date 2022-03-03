وفدا روسيا وأوكرانيا يتصافحان قبيل انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات.. فيديو

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

أفادت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية، اليوم الخميس، بأن الجولة الثانية من المحادثات بين كييف وموسكو انطلقت في بيلاروس.

وأظهر مقطع فيديو أن أعضاء الفريقين تصافحوا لدى وصولهم إلى طاولة التفاوض.

 

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