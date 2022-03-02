في اليوم السابع من غزو اوكرانيا.. الجيش الروسي يعلن السيطرة على خيرسون

المصدر: خاركيف - أ ف ب

أعلن الجيش الروسي سيطرته على مدينة خيرسون في جنوب اوكرانيا وإنزال قوات وسية في خاركيف، ثاني مدن أوكرانيا في اليوم السابع من غزو اوكرانيا.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات تلفزيونية إن "الوحدات الروسية في القوات المسلحة سيطرت بشكل تام على خيرسون".

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن البنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية ووسائل النقل تعمل بشكل روتيني ولا تعاني المدينة، وهي عاصمة لمقاطعة خيرسون، من نقص في المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وأضافت أن هناك مفاوضات لا تزال جارية بين القيادة الروسية وإدارة المدينة والمقاطعة لمعالجة قضايا الحفاظ على تشغيل مرافق البنية التحتية الاجتماعية، وضمان القانون والنظام العام وسلامة السكان.

وكان الجيش الأوكراني أعلن في بيان على تلغرام، ليل الثلاثاء-الأربعاء، أن "قوات روسية محمولة جوا أنزلت في خاركيف (...) وهاجمت مستشفى محليا".

وتم الإبلاغ عن معارك في هذه المدينة التي يسكنها 1,4 مليون نسمة والواقعة قرب الحدود مع روسيا والتي استهدفت الثلاثاء بضربات عدة خلفت ما لا يقل عن عشرة قتلى وأكثر من 20 جريحا، بحسب السلطات المحلية.

وقال مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون غيراشتشنكو "عمليا، لم تعد هناك منطقة في خاركيف لم تسقط فيها قذيفة مدفعية بعد".

وأتى ذلك في اليوم السابع للغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير واشتدّت حدّته أمس ويثير رفضا دوليا. وفي السياق، دعيت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التصويت اليوم على مشروع قرار يهدف إلى إدانة روسيا والمطالبة بسحب "فوري" لقواتها.

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