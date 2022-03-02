الجيش الاوكراني: قوات روسية تنفّذ إنزالاً في خاركيف

المصدر: كييف - أ ف ب

أعلن الجيش الأوكراني أنّ قوات روسية محمولة جوّاً نفّذت ليل الثلاثاء-الأربعاء إنزالاً في خاركيف (شرق)، مؤكّداً أنّ قواته تخوض قتالاً ضارياً ضدّ هؤلاء "الغزاة" في ثاني كبرى مدن البلاد.

وقال الجيش الأوكراني في بيان على تطبيق تلغرام إنّ "قوات روسية مجوقلة هبطت في خاركيف (...) وهاجمت مستشفى محلياً".

وأضاف "هناك قتال يدور الآن بين الغزاة والأوكرانيين".

ويأتي الإعلان عن هذا الإنزال في اليوم السابع للغزو الروسي لأوكرانيا والذي بدأ في 24 فبراير واشتدّت حدّته أمس الثلاثاء.

وخاركيف مدينة تقع في شرق أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا ويبلغ عدد سكّانها 1.4 مليون نسمة، غالبيتهم ينطقون بالروسية.

ومنذ اليوم الأول لبدء الغزو تحاول القوات الروسية السيطرة على هذه المدينة وقد استهدفتها الثلاثاء بقصف عنيف خلّف ما لا يقلّ عن عشرة قتلى وأكثر من 20 جريحاً، بحسب السلطات المحلية.

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