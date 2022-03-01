انقطاع بث التلفزيون الأوكراني بعد قصف روسي.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

فوجئ الأوكرانيون بانقطاع بث التلفزيون الحكومي، مساء الثلاثاء، قبل أن تعلن السلطات تعرضه للقصف من قبل القوات الروسية.

وقالت السلطات الأوكرانية: إن قصفا روسيا استهدف مبنى التلفزيون في العاصمة كييف".

وأظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض برج التلفزيون الحكومي لانفجار هائل.

ويأتي هذا في اليوم السادس من الحرب الذي تصاعدت فيه عمليات القصف الروسية على مدن مختلفة في أوكرانيا.

فقد قصفت القوات الروسية الثلاثاء وسط خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، في هجوم طال مقر الإدارة المحلية، وفق ما أعلن محافظ المنطقة أوليغ سينيغوبوف، بينما انقطعت الكهرباء عن مدينة ماريبول.

وقال سينيغوبوف في فيديو على "تلغرام" "تعرّضت الساحة المركزية في مدينتنا ومقر إدارة خاركيف لهجوم إجرامي". وأضاف "يواصل المحتلون الروس استخدام الأسلحة الثقيلة ضد السكان المدنيين"، مشيرا إلى أن عدد الضحايا لم يعرف بعد.

ونشر تسجيلات مصوّرة تظهر انفجارا كبيرا وركاما داخل المبنى.

في الأثناء، انقطعت الكهرباء عن مدينة ماريبول الأوكرانية المطلة على بحر أزوف بعدما تعرّضت لهجمات من القوات الروسية، بحسب ما أعلن المسؤول الإقليمي بافلو كيريلنكو.

وكتب على فيسبوك "ماريبول وفولنوفاخا لنا!" وأضاف "تتعرّض المدينتان لضغوط من العدو لكنهما صامدتان. في ماريبول، انقطعت خطوط الكهرباء وباتت المدينة من دون طاقة".

An explosion hit the Kyiv TV tower pic.twitter.com/26Qku3BVp4 — C O U P S U R E (@COUPSURE) March 1, 2022

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