واشنطن تفرض عقوبات على البنك المركزي الروسي

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال مسؤول بارز بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات على البنك المركزي الروسي، حيث منعت المواطنين والمؤسسات الأمريكية من القيام بتعاملات مع البنك الروسي.

وأضاف المسؤول أن العقوبات تعني أيضا أنه لم يعد بإمكان البنك المركزي القيام بتعاملات بعملة الدولار في أي مكان بالعالم.

وأوضح المسؤول أن هذه الإجراءات، بجانب العقوبات التي فرضتها الدول الحلفاء سوف تحظر معظم احتياطي النقد الأجنبي الروسي، الذي يقدر بـ 639 مليار دولار، مما يعني أن موسكو لن تتمكن من استخدامه لمواجهة التداعيات الاقتصادية.

وأشار المسؤول إلى أن صندوق السيادة الروسي ووزارة المالية سوف يواجهان عقوبات أيضا. وأوضح أن "الاستراتيجية تهدف للتأكد من تراجع الاقتصاد الروسي طالما قرر الرئيس بوتين المضى في غزوه لأوكرانيا".

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