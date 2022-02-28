وظيفة للمصريين براتب 20 ألف دولار.. السيسي يكشف التفاصيل

المصدر: القاهرة - متابعات

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن كل التحديات التي تواجه مصر لا تزيده إلا إصراراً وعزيمة على القتال من أجل مصر، وأن الدولة أعلنت عن فرص عمل للبرمجة براتب 20 ألف دولار تقدم لها 300 ألف ومن نجح 111 فقط.

وكشف الرئيس السيسي عن برنامج تأهيلي للشباب بتكلفة 30 ألف دولار لكل طالب من خريجى الهندسة والحاسبات على نفقة الدولة، ونقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية قوله خلال فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إن وزارة الاتصالات أعلنت عن البرنامج وتقدم للبرنامج 300 ألف طالب، ولكن لم يجتاز الاختبارات للتأهل للبرنامج إلا 111 طالبا فقط، وهو ما يعكس عدم وجود مؤهلين لسوق العمل مع أن الدولة كانت على أتم استعداد للإنفاق على الشباب.

وفي مداخلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الطالب الذي يحصل على هذا البرنامج يصل راتبه إلى 20 ألف دولار أو أكثر. وممكن أن يعمل من المنزل حيث أن هذه الوظائف مطلوبة في سوق العمل الدولية ويبلغ حجم الطلب عليها مليون فرصة عمل في كبرى الشركات الدولية.

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