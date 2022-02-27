عاجل.. اليابان تقرر تجميد الأصول المالية للرئيس الروسي

المصدر: طوكيو - د ب ا

قررت اليابان تجميد الأصول المالية للرئيس الروسي فلادمير بوتين ومسؤولين حكوميين آخرين، وذلك ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية عن رئيس وزراء اليابان فومي كيشيدا القول إن الغزو الروسي لأوكرانيا محاولة أحادية لتغيير الوضع الحالي بالقوة و زعزعة أساس النظام الدولي.

وقال كيشيدا إن العمل الروسي انتهاك واضح للقانون الدولي، لا يمكن السكوت عليه، مضيفا أن اليابان تدين هذا العمل بشدة.

كما أشار إلى أن هناك حاجة لرد فعل موحد وحازم لحماية أساس النظام الدولي.

وأوضح أن اليابان سوف تنضم للولايات المتحدة والدول الأوروبية في حظر بنوك روسية معينة من نظام سويفت الدولي للدفع.

وقال كيشيدا إن اليابان سوف تقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.

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