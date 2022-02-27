بوتين يأمر بوضع القوات النووية في حالة تأهب قصوى

المصدر: موسكو - متابعات

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، وزارة الدفاع الروسية بوضع قوات الردع النووي الروسية في حالة تأهب قصوى، في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية.

وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، وفق ما أعلنت قناة روسيا اليوم.

وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولهم بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

وقال بوتين للتلفزيون الرسمي الروسي: "كما ترون، لا تتخذ الدول الغربية فقط إجراءات غير ودية ضد بلدنا في البعد الاقتصادي- أعني العقوبات غير القانونية التي يعرفها الجميع جيدا-، ولكن أيضاً كبار المسؤولين في الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلسي يسمحون لأنفسهم بالإدلاء بتصريحات عدائية فيما يتعلق ببلدنا".

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