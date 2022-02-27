روسيا تعلن انتهاء "مهلة الساعة" مع أوكرانيا.. وطاولة المفاوضات خالية !

المصدر: عواصم - متابعات

انتهت عند الساعة الثالثة بتوقيت موسكو المهلة التي حددها الوفد الروسي المفاوض في مدينة غوميل البيلاروسية لنظيره الأوكراني للجلوس إلى طاولة المفاوضات، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

ويترأس الوفد الروسي إلى المفاوضات فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، ويضم مجموعة من المسؤولين على مستوى نواب وزيري الدفاع والخارجية، وكذلك السفير الروسي لدى بيلاروس بوريس غريزلوف.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق إن سلطات كييف بالذات اختارت غوميل كمكان للقاء. وذكر أن روسيا تنتظر الوفد الأوكراني لإجراء المفاوضات في غوميل، والوفد الروسي مستعد لها.

ونوه ميدينسكي، بأن الوفد الروسي سينتظر الرد من الجانب الأوكراني لتأكيد المفاوضات حتى الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، وكانت تلك المهلة تماثل أقل من ساعة وقت إعلانها.

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