دول أوروبية عدة تغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي

المصدر: برلين - أ ف ب

أغلقت ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا ولوكسمبورغ الأحد مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية ردا على غزو أوكرانيا بينما أكدت فرنسا أنها تدرس "المبدأ" لكنها تطالب في الوقت نفسه "بتنسيق أوروبي".

وقالت وزارة النقل الألمانية إن ألمانيا ستغلق مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الروسية وكل الطائرات الروسية الخاصة ابتداء من الساعة 14,00 الأحد بتوقيت غرينتش" موضحة أن هذا الحظر سارٍ لثلاثة أشهر ولا يشمل الرحلات الإنسانية المحتملة.

من جهتها، أعلنت ايطاليا إغلاق مجالها الجوي أمام روسيا من دون أن تحدد موعدا لتنفيذ القرار. وقال ناطق باسم الحكومة في بيان "إيطاليا تغلق مجالها الجوي أمام روسيا".

من جهته، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الأحد إن بلجيكا ستغلق مجالها الجوي أمام "كل الشركات الروسية". وكتب على تويتر: "السماء مفتوحة في أوروبا لكنها مفتوحة لمن يربط الناس وليس لمن يرتكبون اعتداءات وحشية".

وانضمت هذه الدول بذلك إلى بولندا وجمهورية التشيك وإستونيا وبلغاريا وفنلندا والدنمارك ومولدافيا وبريطانيا وهولندا التي أعلنت كلها إجراء مماثلا.

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