سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في قرية الجديين بجازان

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، سقوط طائرة مسيّرة مفخخة بقرية الجديين بجازان دون إصابات أو أضرار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المحاولة العدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف المدنيين، موضحة أن الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.

وأكد التحالف أن هناك 15 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية في حجة خلال الساعات الـ 24 الماضية، لافتة إلى أنه تم تدمير 9 آليات عسكرية ووجود خسائر بشرية في صفوف الميليشيات.

وشهدت جبهات أربع محافظات يمنية "حجة، مأرب، تعز، وصعدة"، تصاعدا في العمليات القتالية بين قوات الشرعية اليمنية من جهة، وميليشيات الحوثي الإرهابية من جهة أخرى، خلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات بينهم قيادات ميدانية بارزة، فضلا عن تدمير آليات قتالية، ومسيرات مفخخة.

وأكدت مصادر ميدانية في حجة، اشتداد المواجهات في جبهات حرض وعبس، موضحة أن قوات الجيش اليمني تقترب من معسكر عبس، التابع للحوثيين، والذي بات تحت مرمى نيران القوات التي بدأت بقصفه بالمدفعية الثقيلة، محققة إصابات مباشرة، مشيرة إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت المعسكر بسلسلة من الغارات.

وأفادت المصادر، بأن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في العتاد، حيث تم تدمير آليات قتالية، وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات باتجاه مديرية حيران، ليرتفع عدد المسيرات التي تم إسقاطها في حجة خلال 24 الماضية إلى أربع مسيرات.

وفي صعدة، واصلت قوات الجيش اليمني، عملياتها القتالية، وأكدت المصادر تحرير "تباب الوحش والخيال"، وبدأت القوات في استهداف مواقع تتمركز فيها عناصر حوثية وآليات قتالية متنوعة.

وفي تعز، تقدمت قوات الجيش والمقاومة، في منطقة صالة شرق المدينة وأحد الأودية، بعد معارك عنيفة خاضتها خلال الساعات القليلة الماضية ضد الميليشيات، أدت لانهيار المواقع المتقدمة للحوثيين.

وفي مأرب، تواصلت المعارك في الجبهة الجنوبية، وتركزت في محيط جبال الردهة، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، كما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية في الجوبة ما أدى لتدمير آليات قتالية حوثية ومصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات.

وفي صنعاء، قالت السفارة الأميركية إن الميليشيات الحوثية اختطفت اثنين من موظفي السفارة، هما عبدالرحمن سيف الشرعبي، مساعد رئيس الملحقية الإعلامية بالسفارة، وزميله نبيل سلطان، مع استمرار احتجازها 11 موظفاً آخرين منذ عدة أشهر.

وفي الحديدة، دفعت تردي الأوضاع المعيشية في مناطق الحوثيين، شاب في العشرين من عمره يدعى محمد مهدي، للانتحار، بعد عجزه عن توفير متطلبات الحياة لأطفاله الخمسة وزوجته الحامل بالسادس، ليرتفع عدد حالات الانتحار في اليمن منذ مطلع العام الجاري إلى ست حالات موزعة على صنعاء وإب والمحويت والحديدة.

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