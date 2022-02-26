شاهد رئيس أوكرانيا في تسجيل مصور من وسط كييف: "لن نلقي السلاح.. سندافع عن أرضنا" ! فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بث مباشر يبدو من خلال الموبايل من أمام مكتبه في كييف مخاطبا شعبه بالقول: "لن نلقي السلاح.. سندافع عن أرضنا".

وقال الرئيس الأوكراني "أنا هنا"، مؤكداً أنه سيبقى في كييف، وذلك في المقطع المصور من أمام مكتبه في العاصمة، والذي تم بثه على "فيسبوك".

وأضاف بالقول حسب "العربية.نت" "تحدثت مع الرئيس الفرنسي وأسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا"، مشدداً بالقول: "لم أطالب الجيش بأن يلقي السلاح وينسحب من الميدان".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن تقارير لوكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA عن وجود قناصة روس في كييف قبل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

كما أفادت "واشنطن بوست" بأن مسؤولين أميركيين عرضوا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إجلاءه كي لا يقع في الأسر.

وأضاف المصدر أن الرئيس الأوكراني رفض العرض الأميركي بإجلائه من كييف.

وكان الرئيس الأوكراني حذر ليل الجمعة من أنّ القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

وتابع "أتوجّه إلى المدافعين عنّا، رجالاً ونساءً في جميع الجبهات: الليلة، سيستخدم العدو كلّ قواته لسحق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسّة وقسوة ولا إنسانية. هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء" على كييف.

وأعلن الرئيس الأوكراني أنّه تحدث خلال النهار مع العديد من كبار القادة الغربيين، بمن فيهم الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال "اتّفقنا على مزيد من المساعدات، ومزيد من الدعم، على دعم كبير لبلادنا".

وشدّد زيلينسكي على أنّ "هدفنا الرئيسي هو إنهاء هذه المذبحة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news