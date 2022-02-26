رئيس أوكرانيا يلغي متابعة حسابات رؤساء العالم على «تويتر»

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أظهر الحساب الرسمي لرئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنسكي على «تويتر» إلغاء متابعة حسابات كل رؤساء العالم.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني أنه بحث مع نظيره الأميركي جو بايدن موضوعي العقوبات على موسكو وتقديم «مساعدة ملموسة» إلى قوات كييف التي تواجه غزوا روسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أكد في شريط مصور ظهر فيه مع مساعديه أمام مقر الرئاسة، أنه موجود في كييف للدفاع عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية.

قال الرئيس الأوكراني، إن أكثر من 130 شخصاً قتلوا وإن البلاد «تُركت وحدها للدفاع عن دولتنا» مع دخول الغزو اليوم الثاني.

وفي خطاب بالفيديو في ساعة متأخرة من مساء الخميس، قال الرئيس الأوكراني إنه يشعر بالإحباط بعد التحدث إلى زعماء الدول الأعضاء في الناتو بعد بدء الغزو، لقد تُركنا وحدنا للدفاع عن دولتنا، من مستعد للقتال إلى جانبنا؟ قال «لا أرى أحداً»، وقال «سألت 27 قائداً أوروبياً عن عضوية بلادي في الناتو ولم يجبني أحد».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news