حظر التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني .. قيس سعيد: لن نسمح لأموال الخارج ان تعبث بالبلاد

المصدر: رويترز

قال الرئيس التونسي قيس سعيد امس إنه سيحظر تلقي منظمات المجتمع المدني أي تمويل أجنبي، وذلك في إطار مساعيه لإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد.

ولعبت منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك بعض المنظمات التي حصلت على تمويل من الدول الديمقراطية الغربية، دورا بارزا في تونس منذ انتفاضة 2011 التي وضعت أسس الديمقراطية في البلاد.

وقال سعيد أمام اجتماع للحكومة "يجب منع الجمعيات غير الحكومية من التمويلات الخارجية...وسنقوم بذلك".

وأضاف "هم في الظاهر جمعيات ولكنهم امتداد لقوى خارجية...لن نسمح ان تأتي الاموال من الخارج للعبث بالبلاد...ولا مجال ان يتدخل احد في اختياراتنا تحت أي ضغط أو تأثير".

وفي الصيف الماضي علق سعيد البرلمان المنتخب وتولى السلطة التنفيذية كما اعلن هذا الشهر حل المجلس الأعلى للقضاء.

ويقول سعيد إن قراراته ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود السياسي والاقتصادي والذي بلغ ذروته العام الماضي وسط احتجاجات أججتها زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19. ونفى أن تكون لديه تطلعات ديكتاتورية.

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