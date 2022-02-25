زلزال قويّ يضرب جزيرة سومطرة بإندونيسيا

المصدر: رويترز

قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إن زلزالا شدته 6.2 درجة ضرب منطقة قريبة من الساحل الغربي لجزيرة سومطرة في اندونيسيا اليوم الجمعة على عمق عشرة كيلومترات.

وقالت الوكالة عبر رسالة على تويتر إن مركز الزلزال على اليابسة ولا توجد احتمالات لتسونامي.

وغالبا ما تشهد إندونيسيا، التي تطفو فوق حلقة النار في المحيط الهادئ النشطة زلزاليا، زلازل وتسونامي مميتة.

في سبتمبر 2018، دمر زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج تسونامي قوية بالو، في جزيرة سولاويزي غرب مالوكو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.

وفي عام 2004، تسبب زلزال قبالة جزيرة سومطرة في حدوث تسونامي عبر المحيط الهندي أسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 بلدا، أكثر من 120 ألف منهم في إندونيسيا.حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

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