العاصمة الاوكرانية ستسقط أمام القوات الروسية خلال ساعات

المصدر: د ب أ

قال مسؤول استخباراتي غربي بارز إن كييف قد تسقط في قبضة القوات الروسية الليلة حيث تم القضاء على الدفاعات الجوية الأوكرانية بفعالية.

وذكر المسؤول أن القوات الروسية تتقدم باتجاه أوكرانيا عبر ضفتي نهر دنيبر وتبدو مستعدة للاستيلاء على العاصمة. كما سيطر الجيش الروسي على عدة مطارات يمكن استخدامها لإدخال المزيد من القوات للبلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأضاف المسؤول الاستخباراتي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُعتقد أنه يهدف إلى السيطرة على أوكرانيا بأكملها، رغم تركز العمليات العسكرية حتى الآن في شرق البلاد وجنوبيها ووسطها، وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة بالنسبة لبوتين هي الإطاحة بالحكومة في كييف لتنصيب نظام شكلي.

وشملت موجة الهجوم الروسي الأولية على أوكرانيا 75 راجمة وأكثر من 100 صاروخ من مختلف الأنواع، وفقا لما نقله صحفيون عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية.

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