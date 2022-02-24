منظمة الصحة العالمية تعبر عن القلق من وقوع كارثة إنسانية في أوكرانيا

المصدر: رويترز

أعربت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس عن قلقها بشأن احتمال حدوث حالة طارئة صحية في أوكرانيا بعد غزو القوات الروسية للبلاد.

وقال المكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا في بيان "في خضم الصراع الذي يتطور بسرعة في أوكرانيا، يعبر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا مجددا عن قلقه العميق على سلامة وصحة ورفاه جميع المدنيين المتضررين من الأزمة في البلاد وربما خارجها"، محذرا من أن أي تصعيد آخر قد يؤدي إلى كارثة إنسانية.

وأضاف البيان "يعمل مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا على نحو وثيق مع جميع شركاء الأمم المتحدة في زيادة مستوى الاستعداد للاستجابة بشكل سريع لحالة الطوارئ الصحية التي يتوقع أن تنجم عن الصراع، وكذلك حماية موظفينا وتقليل العراقيل أمام تقديم خدمات الرعاية الصحية الحيوية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news