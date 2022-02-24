ليتوانيا تعلن حالة طوارئ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا

المصدر: رويترز

أعلن رئيس ليتوانيا حالة طوارئ اليوم الخميس وطلب من الجيش نشر قوات على الحدود ردا على "الاضطرابات والاستفزازات المحتملة بسبب القوات العسكرية الكبيرة المحتشدة في روسيا وروسيا البيضاء".

وستظل حالة الطوارئ، التي أُعلنت بعد ساعات من غزو القوات الروسية أوكرانيا، لمدة أسبوعين.

وسيجتمع البرلمان في وقت لاحق اليوم للتصويت لصالح تأكيد أو إلغاء قرار الرئيس جيتاناس نوسيدا.

وتقع ليتوانيا على الحدود مع روسيا البيضاء وجيب كالينينجراد الروسي.

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