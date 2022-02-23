الكويت.. لا تمديدات إضافية لإقامات الـ"60"

المصدر: نقلاً عن القبس الكويتية

أوقفت الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية تمديد الإقامة لمقيمي الـ60 عاما ممن يحملون شهادات الثانوية العامة وما دونها كما كان معمولاً به قبل صدور التعديلات الأخيرة التي سمحت لهم بتجديد أذونات عملهم وإقاماتهم مقابل دفع رسم سنوي قيمته 250 ديناراً وتأمين صحي صادر عن شركة تأمين مدرجة في البورصة بقيمة 503.5 دنانير، وذلك كما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

وأضافت الصحيفة أن إدارات شؤون الإقامة منحت خلال العام الماضي مئات الستينيين تمديدات على إقاماتهم المنتهية تراوحت بين 30 و90 يوماً وأكثر، لتجنيبهم تحمل غرامات مخالفات الإقامة التي تكلفهم دينارين عن كل يوم مخالف، حيث كانت الخطوة مؤقتة حتى صدور القرار الخاص بالسماح بتجديد أذونات عملهم وهو ما تم أخيراً.

وأضافت المصادر أن الستينيَّ الذي لا يجدد إذن عمله ويعدِّل وضعَه من مخالفي الإقامة في حال انتهاء مدتها القانونية أو انتهاء التمديدات التي حصل عليها، فإنه أمام خيارين إما تجديد إذن العمل وفق الاشتراطات الجديدة، وإما التحويل إلى التحاق بعائل على أحد الأبناء إذا توافرت الشروط.

وأوضحت "قبس"، أن إحصاءات صادرة عن نظام سوق العمل أظهرت أن هناك 9 آلاف ستيني تقريباً غادروا سوق العمل في الفترة بين مارس 2021 وسبتمبر 2021 سواء من الجامعيين أو شهاداتهم دون ذلك.

وبحسب الإحصاءات فإن هناك 62948 مقيماً ستينياً يعملون في القطاع الخاص حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي، في حين كانت الأعداد المسجلة في الربع الأول من العام ذاته قد بلغت 72 ألف ستيني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news