الكويت تسجل 1053 إصابة جديدة بـ "كورونا"

المصدر: الكويت - وام

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس، تسجيل 1053 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 615397 حالة .

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أنه تم تسجيل 2499 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 597655 حالة وتسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2531 شخصا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news