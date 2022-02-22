بوتين: اتفاقات السلام في أوكرانيا "لم تعد موجودة"

المصدر: موسكو - متابعات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اتفاق سلام مينسك بخصوص شرق أوكرانيا مات قبل وقت طويل من قرار روسيا اعتراف بمنطقتين انفصاليتين، مؤكداً أن اتفاقات السلام في شرق أوكرانيا لم تعد موجودة.

أضاف أنه من المستحيل التنبؤ بتحركات معينة للجيش الروسي في دونباس، لافتاً إلى أن التحركات المحتملة للجيش الروسي ستعتمد على الوضع على الأرض.

وقال بوتين إنه يعترف بسيادة الانفصاليين على كامل منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

وتابع: "حديث أوكرانيا عن الطموحات النووية يستهدف روسيا ووصلتنا الرسالة"، وطالب بوتين أوكرانيا بنزع سلاحها، قائلاً إن الشيء الوحيد الذي تفتقده أوكرانيا في هذا السياق هو أنظمة تخصيب اليورانيوم وهذا أمر قد تجد كييف حلا له، معتبراً أن موسكو ستكون في مرمى الصواريخ النووية الأوكرانية.

وأشار بوتين إلى أن أفضل قرار يمكن لأوكرانيا اتخاذه هو التخلي عن طموحاتها للانضمام لحلف الأطلسي.

.. المزيد من التفاصيل لاحقاً.

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