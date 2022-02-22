بوتين يأمر الجيش الروسي بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك

المصدر: موسكو - متابعات

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قوات وزارة الدفاع الروسية بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين، اللتين اعترف باستقلالهما عن أوكرانيا مساء أمس الاثنين.

ويقضي مرسومان، وقعهما بوتين للاعتراف بالجمهوريتين ونشرا مساء الاثنين في موقع المعلومات القانونية الحكومية، بتنفيذ القوات المسلحة الروسية مهمات ضمان السلام في أراضي كل من دونيتسك ولوهانسك استجابة لطلبات مناسبة من قبل رئيسيهما، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، وبموجب اتفاقي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة المبرمين معهما.

كما وجه بوتين في المرسومين وزارة الخارجية الروسية بـ"إجراء محادثات" مع كل من سلطات دونيتسك ولوهانسك حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين و"تسجيل الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها بهذا الشأن في وثائق مناسبة"، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم".

ووقع الرئيس الروسي على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014. ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي تعتبرها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا، قائلة إن روسيا تستعد "لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية".

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