محمد بن زايد يبحث مع رئيس الأوروغواي تعزيز العلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي ■ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، لويس لا كايي بو، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديقة، الذي يزور دولة الإمارات لحضور الاحتفال باليوم الوطني لبلاده في معرض «إكسبو 2020 دبي»، اليوم.

ورحّب سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بالرئيس لويس لا كايي بو، وبحث معه العلاقات الثنائية بين الإمارات والأوروغواي الشرقية، وسبل تعزيزها، وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات، بما يخدم أهداف التنمية في البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما تطرق اللقاء إلى أهمية «معرض إكسبو 2020 دبي»، والنجاح الذي حقّقه خلال الأشهر الماضية في تعزيز الحوار العالمي حول صناعة مستقبل أفضل للبشرية، إضافة إلى مشاركة الأوروغواي في المعرض، وأهميتها في التعريف بها وثقافتها ورؤيتها التنموية المستقبلية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والتنموية مع دول أميركا اللاتينية، وفي مقدمتها جمهورية الأوروغواي الصديقة.

من جانبه، عبّر الرئيس لويس لا كايي بو، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لحسن الاستقبال الذي حظي به خلال زيارته الدولة، مؤكداً اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع دولة الإمارات، خصوصاً الأمن الغذائي، والتعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار في مختلف القطاعات، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

ولي عهد أبوظبي:

• «الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والتنموية مع دول أميركا اللاتينية».

اللقاء تطرّق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية

محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في «قصر الشاطئ» بأبوظبي، أمس، رئيس جمهورية جنوب السودان الصديقة، سلفاكير ميارديت، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات، حضر خلالها الاحتفال باليوم الوطني لبلاده، الذي أقيم أول من أمس، في جناحها المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي».

ورحّب سموّه برئيس جنوب السودان في دولة الإمارات.

واستعرض معه مختلف جوانب العلاقات الثنائية وآليات تنميتها لمصلحة التنمية والازدهار في البلدين الصديقين.

كما تطرّق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء معرض «إكسبو 2020 دبي»، ومشاركة جمهورية جنوب السودان فيه، وأهمية هذه المشاركة في عرض رؤاها وأفكارها حول المستقبل.

وعبّر سموّه، خلال اللقاء، عن تمنياته بأن يحقق اتفاق السلام، الذي جرى توقيعه خلال شهر يناير الماضي، الاستقرار والسلام والتنمية والوحدة لدولة جنوب السودان، مؤكّداً دعم دولة الإمارات لكل ما يحقق مصلحة شعب جنوب السودان وتطلعاته نحو الرخاء والتنمية، من منطلق نهجها الثابت الداعم لكل خطوة على طريق السلام والتعاون في المنطقة.

من جانبه، شكر رئيس جمهورية جنوب السودان الصديقة، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لحُسن الاستقبال.. معبّراً عن تقديره لدعم الإمارات لبلاده على المستوى التنموي، ومساعداتها لها في مواجهة جائحة «كورونا».

وأشاد رئيس جنوب السودان بالتجربة التنموية الرائدة لدولة الإمارات، مؤكّداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الدولة في مختلف المجالات.

محمد بن زايد خلال استقباله رئيس جنوب السودان في قصر الشاطيء بأبوظبي. وام

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