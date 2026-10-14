عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية الهند ويبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة الدكتور سوبرامنيام جايشانكار.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

واستعرض سموه ووزير الشؤون الخارجية الهندي التطور المستمر في مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وغيرها من القطاعات الداعمة للأولويات التنموية للبلدين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالدكتور سوبرامنيام جايشانكار، مؤكداً أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تجمعهما علاقات تاريخية راسخة، وأن هناك حرصاً متبادلاً على استثمار الفرص المتاحة لتحقيق مزيد من النمو والتطور في مسارات التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، بما يدعم الخطط التنموية للبلدين الصديقين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

كما بحث سموه والدكتور سوبرامنيام جايشانكار مجمل المستجدات الإقليمية وتطورات الأوضاع في المنطقة.