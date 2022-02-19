بايدن: بوتين قررغزّو أوكرانيا خلال أيام

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بغزو أوكرانيا، وإنه على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسيةـ فإنه يتوقع أن تتحرك روسيا في الأيام المقبلة.

وقال بايدن "لدينا ما يدعونا للاعتقاد بأن القوات الروسية تخطط وتنوي مهاجمة أوكرانيا في الأسبوع المقبل، في الأيام المقبلة"، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستستهدف العاصمة الأوكرانية كييف.

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