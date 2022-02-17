البحرين: إلغاء إلزامية فحص كورونا والحجر الصحي لجميع المسافرين القادمين للملكة

المصدر: المنامة - بنا

أعلنت شئون الطيران المدني في مملكة البحرين أنه بناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، سيتم تحديث إجراءات الدخول لمملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي بدءًا من يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022، حيث تقرر:

– إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) عند الوصول بمطار البحرين الدولي لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.

– إلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.

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