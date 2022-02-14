محمد بن زايد: أرحب بالرئيس التركي في بلده الثاني الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور الإمارات حالياً.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "أرحب بفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بلده الثاني الإمارات.. سعدت بالحديث معه حول علاقاتنا الثنائية وحرصنا المشترك على تطويرها وتوسيعها.. كما شهدنا تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات الحيوية بهدف مواصلة توثيق التعاون بين البلدين".

أرحب بفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بلده الثاني الإمارات..سعدت بالحديث معه حول علاقاتنا الثنائية وحرصنا المشترك على تطويرها وتوسيعها..كما شهدنا تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات الحيوية بهدف مواصلة توثيق التعاون بين البلدين. pic.twitter.com/yJw8NJhtQb — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 14, 2022

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