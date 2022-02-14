أردوغان:التعاون بين #الإمارات و#تركيا يحقق السلام و الاستقرار في المنطقة بأكملها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر حسابه في "تويتر"قبيل وصوله العاصمة أبوظبي بدأنا حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية من خلال اللقاء الذي عقدناه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أنقرة في نوفمبر، واليوم نتوجه إلى أبوظبي لتعزيز هذا الزخم الذي اكتبسته علاقاتنا



وتابع إن الحوار والتعاون بين تركيا و الإمارات لهما أهمية كبيرة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا بأكملها، نحن لا نفرّق بين أمننا واستقرارنا وأمن واستقرار جميع الدول الشقيقة في منطقة الخليج، وتعد الإمارات إحدى أهم شركائنا التجاريين، مع وصول حجم التجارة بيننا إلى 8 مليارات دولار، من بينها نحو 5.5 مليارات دولار لصادراتنا، كما أن دولة الإمارات تقدم مساهمات كبيرة في بيئة الاستثمار الديناميكية في تركيا.

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