محادثة هاتفية بين بايدن وبوتين مع تصاعد الأزمة الأوكرانية

المصدر: واشنطن - رويترز

يتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت وسط تصاعد تحذيرات دول غربية من احتمال اندلاع حرب في أوكرانيا في أية لحظة.

وأمرت واشنطن بعض موظفي سفارتها بمغادرة أوكرانيا اليوم السبت بعد دعوتها الأسبوع الماضي رعاياها لمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن بوتين طلب إجراء المحادثة الهاتفية يوم الاثنين لكن بايدن أرادها في وقت أقرب، في حين تحدثت الولايات المتحدة تفصيلا عن علامات تزداد وضوحا على احتمال شن هجوم على أوكرانيا.

وانضمت أستراليا ونيوزلندا اليوم السبت إلى الدول التي تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا بعد أن قالت واشنطن إن غزوا روسيا -ربما يشمل هجوما جويا- يمكن أن يحدث في أي وقت.

وفي الوقت نفسه اتهمت روسيا الدول الغربية بنشر الأكاذيب وقالت اليوم السبت إنها قررت "ترشيد" طاقمها الدبلوماسي في أوكرانيا خشية "استفزازات" من كييف أو أي طرف آخر.

ولم تذكر موسكو ما إذا كان ذلك يعني خفض عدد الموظفين لكنها قالت إن السفارة والقنصليات في أوكرانيا تواصل أداء وظائفها الرئيسة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن ستفرض عقوبات اقتصادية سريعة إذا غزت موسكو أوكرانيا.

وقال بلينكن للصحافيين بعد اجتماع مع زعماء منطقة المحيط الهادي في فيجي "ما زلت أتعشم ألا يختار مسار تجدد العدوان وأن يختار مسار الدبلوماسية والحوار".

وتابع "لكن إذا لم يفعل فنحن مستعدون".

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا اتهم واشنطن وحلفاءها في اتصال هاتفي لاحق مع بلينكن بشن "حملة دعاية" عن عدوان روسي محتمل.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم السبت إن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تتصاعد ولكن ألمانيا تبذل كل الجهود للتوصل لحل دبلوماسي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news