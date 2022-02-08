محمد بن زايد يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة في جمهورية السودان

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة في جمهورية السودان الشقيق.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر.. بنائب رئيس مجلس السيادة متمنيا له زيارة موفقة إلى دولة الإمارات..فيما نقل الضيف إلى سموه تحيات الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان وتمنياته لسموه موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات دوام الأمن والازدهار.

وبحث سموه والفريق أول محمد دقلو .. العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة.. كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك.

وأطلع نائب رئيس مجلس السيادة سموه على آخر المستجدات في الساحة السودانية. كما جدد إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الإرهابي الحوثي الذي تعرضت له دولة الإمارات مؤخرا والذي يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية..مؤكداً تضامن السودان ووقوفها إلى جانب الإمارات في مواجهة كل ما يهدد سيادتها وأمنها واستقرارها.

من جانبه أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم السودان الشقيق لتحقيق تطلعات شعبه إلى السلام والاستقرار والتنمية والازدهار.

كما أعرب سموه عن شكره وتقديره لموقف جمهورية السودان الشقيق وتضامنه مع دولة الإمارات تجاه الهجوم الإرهابي الحوثي الذي تعرضت له متمنيا لهذا البلد وشعبه الشقيق الاستقرار والأمان والمضي نحو طرق التنمية الازدهار وتحقيق كل ما يطمح إليه الشعب السوداني الشقيق.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤن الرئاسة وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

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