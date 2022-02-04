رجل يهدد بقتل شرطي في وضح النهار بلندن

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أظهر مقطع فيديو رجلا وهو يوجه مسدسه نحو ضابط شرطة في وضح النهار بلندن قبل اعتقاله.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، حاول الضابط تثبيت الرجل على الأرض قبل أن يتمكن الرجل من التملص وشوهد وهو يلتقط المسدس الذي سقط من ملابسه ويوجهه نحو الضابط.

ويتضح من الفيديو الضابط وهو يتراجع للخلف قليلا ثم يعود ويوجه الصاعق نحو الرجل الذي تراجع ثم دفعه الأول على الأرض بشكل مفاجئ وتمكن من الإمساك به وإلقاء القبض عليه.

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