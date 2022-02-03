«البنتاغون»: تأكدنا من هوية زعيم «داعش» المقتول من خلال البصمات والحمض النووي

المصدر: واشنطن - وكالات

قالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أنها تأكدت من هوية زعيم تنظيم «داعش» المقتول أبو إبراهيم الهاشمي القرشي الذي فجّر نفسه خلال عملية إنزال نفّذتها وحدة كوماندوس أميركية فجر الخميس في سورية، من خلال بصمات الأصابع وتحليل الحمض النووي.

وأضافت الوزارة: ثمة دلائل قوية على أن القتلى المدنيين سقطوا على يد «داعش» وليس القوات الأميركية.

وقالت أنها مستعدة لمراجعة عملية سورية للتأكد من أن العملية الأميركية لم تسقط قتلى مدنيين.

من جهة أخرى رفضت وزارة الدفاع الأميركية القطع بوجود صلة بين زعيم تنظيم «داعش» القتيل وتفجير انتحاري في أغسطس الماضي استهدف القوات الأميركية في أفغانستان.





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