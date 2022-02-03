بوتين يتهم أميركا بمحاولة جر روسيا إلى الحرب

المصدر: عواصم ■ رويترز

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب، أول من أمس، بمحاولة جر بلاده إلى الحرب، وبتجاهل مخاوفها الأمنية المتعلقة بأوكرانيا.

وفي أول تصريحات مباشرة له عن الأزمة منذ ما يقرب من ستة أسابيع، لم يُظهر بوتين أي علامة على التراجع عن المطالب الأمنية التي وصفها الغرب بأنها مستحيلة، وبأنها ذريعة محتملة لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يزور بلاده، وهو واحد من قادة عديدين لدول حلف شمال الأطلسي يحاولون الحوار معه في ظل تفاقم الأزمة: «من الواضح الآن أنه تم تجاهل المخاوف الروسية الأساسية».

وتحدث بوتين عن احتمال قبول أوكرانيا عضواً في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في المستقبل، ثم محاولة استعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها في عام 2014.

وقال «دعونا نتخيل أن أوكرانيا عضو في حلف شمال الأطلسي، وتبدأ هذه العمليات العسكرية. هل من المفترض أن نخوض حرباً مع الحلف؟ هل فكر أحد في ذلك؟ يبدو أنه لا يوجد». وحشدت روسيا ما يزيد على 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا، وتقول دول غربية إنها تخشى من أن بوتين ربما يخطط للغزو.

وتنفي روسيا ذلك، لكنها قالت إنها ربما تخوض عملاً عسكرياً غير محدد ما لم تُلب مطالبها الأمنية. وتقول دول غربية إن أي غزو سيتبعه فرض عقوبات على موسكو.

«أداة»

وأشار بوتين إلى إن واشنطن لا تهتم بأمن أوكرانيا، بل تريد احتواء روسيا، وتستخدم أوكرانيا في سبيل تحقيق ذلك. وأضاف «بهذا المعنى، فإن أوكرانيا نفسها هي مجرد أداة لتحقيق هذا الهدف».

وقال أوروبان إنه يعتقد بعد محادثاته مع بوتين بأن هناك مجالاً للتوصل إلى حل وسط.

وأضاف «لقد اقتنعت اليوم بأن الخلافات القائمة في المواقف، يمكن الوصول بها إلى حل وسط، وأن من الممكن توقيع اتفاق يضمن السلام، ويضمن أمن روسيا، ويكون مقبولاً للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أيضاً».

تهديد أوكرانيا

من جانبها، سارعت الدول الغربية إلى إبداء تضامنها مع أوكرانيا. والتقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف، واتهم بوتين بتهديد أوكرانيا للمطالبة بتغييرات في الهيكل الأمني ​​في أوروبا.

وقال جونسون «من الضروري أن تتراجع روسيا، وتختار طريق الدبلوماسية.. أعتقد أن هذا لايزال ممكناً. نحن حريصون على الدخول في حوار، لكن بالطبع لدينا عقوبات جاهزة. نقدم الدعم العسكري، وسنكثف تعاوننا الاقتصادي».

وقال جونسون إن أي غزو روسي لأوكرانيا سيؤدي إلى كارثة عسكرية وإنسانية.

وفي واشنطن، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية للصحافيين إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي، الثلاثاء، بأن على روسيا أن تسحب قواتها الآن من على حدود أوكرانيا، إذا لم يكن في نية موسكو غزو جارتها.

وفي زيارة إلى كييف، قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيسكي، إن وارسو ستساعد أوكرانيا في إمدادات الغاز والأسلحة وغيرها.

وأضاف «نعيش بالقرب من جار مثل روسيا، ونشعر بأننا نعيش عند سفح جبل بركاني». وتعهد بتقديم ذخيرة مدفعية وقذائف مورتر وأنظمة دفاع جوي محمولة، وطائرات استطلاع مسيرة إلى أوكرانيا.

ووقع زيلينسكي، الذي رفض مراراً تحذيرات من أن روسيا على وشك غزو أوكرانيا، مرسوماً لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية بمقدار 100 ألف جندي على مدى ثلاث سنوات.

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