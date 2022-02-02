قرار كويتي يحدد من يستحق لقب «شيخ» في الوثائق الرسمية والمعاملات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عمّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً على الوزارات والجهات الحكومية، يتضمّن طلب إزالة 71 اسماً غير معتمدة (رجال ونساء) بقائمة أسماء أفراد الأسرة الحاكمة، فيما طلبت من الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن حذف لقب (الشيخ) أو المهنة (أحد أفراد الأسرة الحاكمة) ممَنْ وضع لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح.

وبحسب صحيفة «الرأي» الكويتية، فإن الأسماء المطلوب حذف اللقب منها هم ممَنْ لا ينحدرون من ذرية المغفور له الشيخ صباح الأول الذي تنحدر منه الأسرة، وليس لديهم أيّ مزايا أو مخصصات مما يتمتع به أفراد الأسرة بحكم الدستور.

وسيترتب على هذا التعميم، أن تقوم الجهات الحكومية بإزالة لقب «شيخ» عن الأسماء التي تضمنتها قائمة الحذف من جميع معاملاتها، وفي مقدمتها هيئة المعلومات المدنية، والمعاملات التجارية سواء في ما يتعلق بتأسيس الشركات، أو تملك الأسهم، وتسجيل العقارات، وإيداعات البنوك، وغيرها من المعاملات المالية، التي تصل إلى فواتير الكهرباء.

وكذلك لن يتم السماح بتدوين لقب شيخ أو وظيفة (أحد أفراد الأسرة الحاكمة) في أيّ معاملة تجارية أو قانونية أو مالية أمام أسماء الأشخاص الذين تضمهم القائمة، إضافة إلى المعاملات الأخرى، حيث سيقتصر تدوين أسمائهم مجردة من أيّ لقب، على أن يراعى ذلك في تسجيل المعاملات المقبلة التي تتعلّق بهم، وكذلك معالجة معاملاتهم القديمة، والمسجلة في الوزارات، والجهات المعنية.

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