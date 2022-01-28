زعيم كوريا الشمالية يأمر بتركيب مرحاض خاص في سياراته لأسباب "أمنية"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية عن "سر" جديد يتعلق بحياة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وقالت الصحيفة إن كيم جونغ بات يستخدم مرحاضا خاصا يأخذه معه أثناء تنقلاته التي يقوم بها.

وبحسب "ميرور"، فقد تم تصميم مرحاض خاص لزعيم كوريا الشمالية، يمكّنه من قضاء حاجته حتى وهو يتنقل بالسيارة. ونقلت الصحيفة عن مصادر كورية قولها، إن فكرة كيم بتركيب مراحيض في سياراته تأتي لمخاوف أمنية.

وأضافت المصادر بأن الزعيم الكوري الشمالي يخشى من وقوع أي عينات من بوله أو برازه بأيدي أطراف خارجية، الأمر الذي سيمكنهم من معرفة معلومات طبية تتعلق به.

ووفق المصادر فقد أخضع قطار كيم الخاص وسياراته بما فيها واحدة من نوع مرسيدس مضادة للرصاص، لتعديلات شملت إضافة مرحاض.

وأثيرت مؤخرا شكوك حول الوضع الصحي لكيم، وخصوصا بعد ظهوره في أحدث إطلالاته وقد فقد الكثير من وزنه.

ورجحت مصادر أن يكون كيم يعاني من مرض خطير، بينما نفت وسائل إعلام كورية شمالية هذه الفرضية قائلة إن الزعيم يتبع نظاما غذائيا صحيا.

وكانت صورة قد التقطت لكيم خلال مؤتمر حزب العمال الثامن، ونشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية، في شهر ديسمبر الماضي، قد أثارت الجدل حول صحته.

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