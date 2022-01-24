سورية.. 45 ألف نازح بعد هجوم غويران

المصدر: دمشق - أ ف ب

نزح نحو 45 ألف شخص من منازلهم في شمال شرق سورية منذ بدء المعارك بين القوات الكردية وتنظيم "داعش" على إثر هجوم شنّه الأخير على سجن يضم معتقلين منه، وفق ما أحصت الأمم المتحدة، الاثنين.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن "ما يصل إلى 45 ألف شخص نزحوا من منازلهم إلى أحياء أخرى" من مدينة الحسكة، منذ بدء هجوم التنظيم المتطرف على سجن غويران مساء الخميس.

ولليوم الخامس على التوالي تحاول قوات سورية الديمقراطية "قسد"، مع قوات التحالف الدولي، القضاء على العناصر الإرهابية الذين حاولوا تهريب سجناء من تنظيم "داعش".

وشن أكثر من مئة من مقاتلي التنظيم، مساء الخميس، هجوما على سجن غويران الذي تسيطر عليه القوات الكردية في محافظة الحسكة فنجح عدد غير معروف من المتطرفين في الفرار منه، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. لكن وكالة "أعماق" الدعائية التابعة للتنظيم تحدثت عن فرار 800 عنصر.

يسلط هجوم تنظيم الدولة الإسلامية الذي بدأ قبل أيام على سجن خاضع لسيطرة القوات الكردية الضوء في شمال شرق سورية على هشاشة السجون المكتظة التي يصعب تأمينها في حين تعد مرتعا للجهاديين فيما بات التحالف الدولي الذي حاربهم من مخلفات الماضي.

وحتى مساء الأحد، قُتل 45 عنصرا من قوات سورية الديمقراطية والقوات الكردية وحراس السجن في هذا الهجوم الذي أعقبته معارك وكان ما زال مستمرا الاثنين وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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