"الصحة العالمية" تحذر: أوميكرون سلالة خطيرة وسريعة التفشي والأسابيع المقبلة حرجة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من متحور أوميكرون الجديد الذي ظهر في جنوب إفريقيا لأول مرة.

وقالت الصحة العالمية، إن متحور أوميكرون خطير وسريع التفشي، مشيرة إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حرجة.

وأضافت المنظمة، أن جائحة فيروس كورونا المستجد لم تقترب بأي شكل من الأشكال إلى الانتهاء، وفقا لما ذكرته شبكة البي بي سي.

في هذا السياق، نفى الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، الافتراض الذي يقول إن متحور أوميكرون، شديد العدوى، والمهيمن حديثا أكثر اعتدالا والذي من المحتمل أن يزيل التهديد الذي يشكله الفيروس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، أن متحور أوميكرون تسبب في إصابة 18 مليون حالة جديدة في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن أوميكرون ربما يكون أقل حدة بشكل عام، إلا أن الرواية القائلة بأنه مرض خفيف هي مضللة.

وأكمل المدير العام للمنظمة: لا يجب أن تخطئوا الظن، حيث تسبب أوميكرون بدخول إلى المستشفيات وبزيادة الوفيات، مشيرا إلى أنه حتى الحالات الأقل خطورة تثقل كاهل مؤسسات الرعاية الصحية، على حسب قوله.

وتابع: مع الارتفاع المذهل لحالات أوميكرون حول العالم، من المحتمل ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا المستجد، وهذا ما يجعل التتبع والتقييم مهمين.

واستطرد حديثه قائلا: ما زلت قلقا بشكل خاص بشأن العديد من البلدان التي لديها معدلات تطعيمات منخفضة ضد كورونا.

ويضيف: يكون الناس أكثر عرضة لخطر الإصابة بأشكال خطيرة من المرض والموت إذا لم يتم تلقيحهم ضد فيروس كورونا المستجد.

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