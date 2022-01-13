عبد الله بن زايد يبحث هاتفياً مع وزيري خارجية الصين وكوريا الجنوبية علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، مع وانغ يي، مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وجيونغ وي يونغ، وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية، كلٌّ على حدة، علاقات الصداقة المتميزة والشراكة الاستراتيجية الشاملة وسبل تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وناقش سموه مع وانغ يي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستعرض سموه ووزير الخارجية الصيني مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والتعاون والتنسيق الوثيق بين البلدين في هذا الملف، وأهمية دعم الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تداعيات الجائحة على مختلف الأصعدة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، عمق علاقات الصداقة والتعاون المثمر بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، والحرص على تعزيز مسارات التعاون الاستراتيجي وتطويرها على مختلف المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جهة أخرى، ناقش سموه مع جيونغ وي يونغ القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، واستعرضا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والجهود العالمية المبذولة لمواجهة تداعياتها على مختلف المستويات.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، وما تشهده من نمو وتطور على مختلف الأصعدة في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

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