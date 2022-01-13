مقتل ضابطين اسرائيليين بنيران صديقة في غور الأردن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن اثنين من ضباطه، قتلا الليلة الماضية خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن بنيران صديقة.

ووفق موقع "روسيا اليوم" قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على موقع "تويتر" صباح اليوم: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم ابلاغ العائلتين ويتم التحقيق في ظروف الحادث".

لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (اطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم ابلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 13, 2022

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