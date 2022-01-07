الكويت تسجل 2645 إصابة جديدة بـ"كورونا"

المصدر: الكويت - وام

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 2645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 428100.

ونقلت وكالة لأنباء الكويتية عن وزارة الصحة أنه تم تسجيل 247 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 412996 ، ولم يتم خلال الفترة المذكورة تسجيل أي حالة وفاة جراء الإصابة ليستقر إجمالي عدد الحالات المسجلة عند 2469 حالة.

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