«طالبان»: لا نحتاج إلى الاعتراف بنا.. لكن المجتمع الدولي يحتاج

المصدر: كابول ■ د.ب.أ

ذكر متحدّث باسم «إمارة أفغانستان الإسلامية»، إنعام الله سامانجاني، أنهم لا يحتاجون إلى الاعتراف بهم، لكن العالم هو من يحتاج إلى ذلك.

وحذر سامانجاني من عدم الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية، من قبل المجتمع الدولي، حيث سيكون لذلك عواقب وخيمة، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وتابع أن «الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية، ليست حاجة أفغانستان، لكن حاجة المجتمع الدولي، حيث إن أفغانستان عضو بالمجتمع الدولي، والمشاركة السياسية مع أفغانستان ستفيد الجميع».

تأتي تلك التصريحات، في الوقت الذي لا تعترف فيه أي دولة بعد بإمارة أفغانستان الإسلامية، بعد نحو خمسة أشهر على توليها السلطة في البلاد.

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