السعودية.. إجراءات جديدة بشأن دخول المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي اعتبارا من فبراير

المصدر: الرياض - وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة السعودية، عبد الرحمن الحسين، أمس الأحد، أنه سيتم اشتراط الحصول على "الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا لدخول المنشآت التجارية والأسواق والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي اعتبارا من الأول من فبراير المقبل".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث القول خلال مؤتمر صحافي إنه "سيتم إلزام المجمعات والمراكز التجارية والمنشآت الكبرى بمسح باركود التحقق الآلي عند المداخل".

وقال: "لن نتهاون في تطبيق المخالفات على المراكز التجارية التي لا تطبق الاجراءات الوقائية".

وقال الحسين ردا على سؤال لصحيفة "المواطن" خلال المؤتمر إن أكثر المخالفات التي تم رصدها في الفترة الماضية هي "عدم التحقق من الحالة الصحية للمتسوقين في المنشآت التجارية".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن متحدث باسم وزارة الصحة تأكيده "أهمية الجرعة التنشيطية ودورها المهم في تخفيف الأعراض".

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 389 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح مجموع الإصابات 552 ألفا و795 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 8871.

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