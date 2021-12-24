بيان دولي يطالب بالإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الليبية

المصدر: عواصم - وكالات

طالبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، الجمعة، بالإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ليبيا، بعد الإخفاق في إجرائها في الموعد الذي كان محددا لها الجمعة.

وقالت الدول الخمس في بيان مشترك: "ندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي نحو انتخابات سريعة عبر الإسراع في تحديد موعد نهائي للانتخابات ونشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة من دون تأخير".

وطالبت الدول السلطات "باحترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات سريعة من خلال التحديد السريع لموعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير".

يُشكل تأجيل إجراء الانتخابات الليبية التي كانت مقررة الجمعة، 24 من ديسمبر الجاري، تحديا جديدا لليبيين، بعد أكثر من عشرة أعوام، كانت الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

ورحبت الدول الخمس، ببيان المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، مؤكدة "دعمنا القوي للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتعزيز عملية يقودها الليبيون من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة".

وأشادت الدول الموقعة على البيان كذلك بالإعداد الفني واللوجستي الذي قامت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لإجراء الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي والتي تمت الموافقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وكذلك استنتاجات مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو 2021 ومؤتمر باريس الدولي حول ليبيا في 12 نوفمبر 2021.

وذكّرت الدول في بيانها بأن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية موحدة، وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وجددت دعوتها إلى تسوية "الخلافات حول القضايا السياسية أو العسكرية من دون اللجوء إلى العنف"، مبدية "استعدادها لمحاسبة من يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية عبر العنف أو الحض على العنف".

ويعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية، الإثنين المقبل، لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان مزمعا إجراؤها الجمعة، وفق ما أفاد مصدر برلماني لوكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر أن المجلس كلف لجنة برلمانية من عشرة نواب وضع مشروع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري بحيث تتم في 24 يناير المقبل.

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