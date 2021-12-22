إسرائيل تقرر إعطاء جرعة لقاحية رابعة لمن تتخطى 60 عاما

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن جرعة لقاحية رابعة ستكون متاحة للسكان الذين تتخطى أعمارهم 60 عاما وللطواقم الطبية، بناء على توصية لجنة من الخبراء.

يأتي هذا التصريح في وقت تكافح إسرائيل لاحتواء انتشار المتحورة أوميكرون، وقد فرضت قيودا على السفر من دون أن تذهب إلى حد فرض إغلاق.

وكتب بينيت على تويتر «أعطيت الأمر للاستعداد فورا للّقاح الرابع»، مضيفا «العالم سيسير على خطانا». وقال متحدث باسم بينيت إن إسرائيل أول دولة في العالم تعطي جرعة رابعة.

ونقلت رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن بينيت قوله إن «سكان إسرائيل كانوا أوائل من تلقوا الجرعة اللقاحية الثالثة المضادة لكوفيد-19، ونحن نواصل الريادة مع الجرعة الرابعة أيضا»، داعيا من تتوفر فيهم الشروط إلى «الذهاب (إلى مراكز التلقيح) وتلقي الجرعة اللقاحية».

وأشار بيان أصدرته وزارة الصحة إلى أن الجرعة اللقاحية الرابعة ستكون متاحة أيضا للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة وللمسنين والطواقم الطبية بعد أربعة أشهر على الأقل على تلقيهم الجرعة الثالثة.

وفرض مجلس الوزراء قيودًا على تناول الطعام في مراكز التسوق وأصدر مرسوما يقضي بضرورة تعليم الأطفال داخل المنازل في المجتمعات التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالأمراض.

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