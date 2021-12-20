الإسكندرية تكتسي بالثلوج.. حدث نادر في سواحل البحر المتوسط «صور»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ثلوجًا تغطي محافظة الإسكندرية المصرية، وهو حدث نادر في المدن الساحلية الواقعة على حوض البحر الابيض المتوسط.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من الخروج في الطقس العاصف الذي يضرب السواحل الشمالية المصرية.

وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة، غلق «بوغازي الميناء» لحين تحسن الأحوال الجوية، التي من المتوقع أن تستقر بنهاية يوم الاثنين.

ووصلت درجة الحرارة الصغرى في الإسكندرية إلى 11 درجة مئوية؛ الأمر الذي جعل المحافظ يعلن تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية.

وعلق البعض على الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بتشبيه مدينة الإسكندرية بالمدن الأوروبية؛ في حين عبّر آخرون عن شدة البرودة التي يعانون منها.

وتعليقًا على الأحوال الجوية، قال رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، محمود نافع: إن الثلج تساقط على عدد من مناطق غرب المدينة بداية من العجمي وأبو يوسف، وعدد من شوارع طريق «الإسكندرية- مطروح».

ووفق «سكاي نيوز عربية» تسببت موجة الطقس السيئ في وقف حركة الملاحة البحرية وغلق «بوغازي» ومينائي الإسكندرية والدخيلة؛ فضلًا عن توقف الصيد بالبحر المتوسط.

ووجّه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، طارق شاهين، برفع درجة الاستعداد بإدارات الميناء المختلفة، وتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

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