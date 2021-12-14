منظمة الصحة العالمية: متحور أوميكرون ينتشر بوتيرة غير مسبوقة

المصدر: جنيف - أ ف ب

أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن متحوّر أوميكرون من فيروس كورونا ينتشر بوتيرة غير مسبوقة وأصبح على الأرجح متفشياً في معظم دول العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي إن "77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بأوميكرون، لكن الواقع هو أن أوميكرون موجود على الأرجح في معظم الدول حتى لو لم يتمّ رصده بعد. أوميكرون ينتشر بوتيرة لم نرَ مثلها من قبل مع أي متحوّرة أخرى".

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