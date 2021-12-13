الكويت.. توجه حكومي لجعل لقاح «كورونا» التعزيزي شرطا للسفر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت مصادر حكومية عن توجه حكومي نحو اعتماد الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا شرطاً للسماح بسفر المواطنين أو بدخول غير الكويتيين إلى البلاد.

وقالت المصادر لصحيفة القبس إن الموضوع قيد الدراسة، ولا تستبعد أن يتم تطبيقه قريباً، لأنه يأتي في سياق توجه عالمي.

وأضافت المصادر أن توصيات عليا بضرورة استنفار جهود جميع الجهات المعنية بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من المطعمين بالجرعة الثالثة، ليستمر التحسن الوبائي في البلاد.

دعا وكيل قطاع التعاون في وزارة الشؤون سالم الرشيدي، الجمعيات التعاونية إلى ضرورة إلزام مرتاديها، سواء الجمعيات العادية أو الزراعية أو الحيوانية، الاشتراطات الصحية.

وقال مصدر مسؤول لـ القبس: إن الجمعيات ملزمة، بناء على توصيات لجنة الاشتراطات الصحية التابعة لمجلس الوزراء، إعادة إلزام روادها ضرورة لبس الكمامات وتعقيم الأسواق بشكل دوري وقياس درجة الحرارة.

وذكر المصدر: منذ 2 ديسمبر الجاري رُفع تقرير حول تقصير الجمعيات التعاونية في تطبيق الاشتراطات الصحية عند دخول الرواد إلى الأسواق المركزية والأفرع، مبيّناً أن الجمعيات التي ستتكرر فيها الملاحظات سيتم تحويلها إلى جهات الاختصاص.

وبيّن أن الخطوة جاءت للحفاظ على الصحة العامة في ظل التطورات التي تشهدها الحالة الوبائية في المنطقة، واكتشاف إصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون» في الكويت.

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