أمير الكويت يقدم قلادة مبارك الكبير لولي العهد السعودي

المصدر: الكويت - وكالات

قدم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قلادة مبارك الكبير لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تقديراً لما يبذله من جهود ترسخ روابط الإخاء بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزز أواصر الأخوة والتفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان ولي العهد السعودي قد وصل اليوم إلى الكويت حيث استقبله ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وسيبحث بن سلمان خلال الزيارة عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويزور بن سلمان الكويت ضمن جولة خليجية يقوم بها منذ أيام، قبل القمة الخليجية الـ 42 التي تعقد في السعودية منتصف الشهر الجاري.

وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد زار السعودية في الأول من يونيو الماضي في أولى زياراته الرسمية عقب تزكيته وليا للعهد في السابع من أكتوبر 2020 وذلك تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



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