افتتاح أول طريق بري بين السعودية وسلطنة عمان

المصدر: متابعات ووكالات

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في بيان مشترك اليوم، افتتاح أول طريق بري بين البلدين.

ورحبت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في بيان مشترك اليوم بالإعلان عن افتتاح الطريق البري العُماني السعودي الذي يبلغ 725 كيلو مترًا، والذي سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين، كما رحبا بافتتاح المنفذين العُماني والسعودي.

وأكد البيان المشترك بين البلدين الذي صدر بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى السلطنة ،على الروابط التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع قيادتي السلطنة والمملكة، وبين شعبيهما الشقيقين.

واستعرضت جلسة المباحثات بين السُّلطان هيثم بن طارق ومحمد بن سلمان آفاق التعاون المشترك وسُبل تطويرها في مختلف المجالات، مشيدين بما تحقق من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.

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