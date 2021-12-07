برهم صالح : انفجار البصرة محاولة لزعزعة استقرار العراق

المصدر: بغداد - وكالات

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الانفجار الذي وقع اليوم الثلاثاء بمحافظة البصرة "محاولة لزعزعة استقرار البلاد".

وقال صالح، في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "الحادث الإرهابي الإجرامي الذي استهدف أهلنا في البصرة هو محاولة يائسة لزعزعم استقرار البلد".

وأضاف: "علينا توحيد الصف ودعم الدولة واجهتها الأمنية لاختيار الا التكاتف حماية الأمن والسلم المجتمعي ومعاقبة الجناة".

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل أربعة عراقيين، وجرح أربعة آخرين، إثر تفجير دراجة نارية في البصرة .

من جهتها أدانت مصرة بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، التفجير الإرهابي الذي وقع في محافظة البصرة .

وأكدت مصر، في بيان صحافي أصدرته وزراة الخارجية: "تضامنها الكامل مع العراق الشقيق في هذا الحادث الأليم، ودعمها لما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره، وثقتها في قدرته على تجاوز مثل تلك الأحداث".

كما شددت على "ضرورة الحفاظ على مُكتسبات العراق، وما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية على مُختلف المستويات".

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